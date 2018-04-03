Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 26,16 гривен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

А официальный курс гривны по отношеиню к евро установлен на уровне 32,23 гривен.

За 10 российских рублей дают 4,5668 гривны.

Напомним, 2 апреля торговля на межбанке завершилась 7-копеечным удешевлением доллара - до 26,16-26,20 грн./$. На вторник, 3 апреля, финансисты прогнозируют валютные торги в этом же диапазоне.

Ранее "Страна" писала о том, что банки Украины проверили на распространение оружия массового поражения и отмывку денег.

Также мы сообщали, что курс доллара к гривне немного просел из-за католической Пасхи.