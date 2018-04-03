Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

Организаторы - Нацкорпус, Правый сектор, ВО Свобода и несколько групп поменьше, вроде С-14 и ОУН.

Марш позиционируют как анти-олигархический. Он называется "За украинское будущее без олигархов". Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы".

Накануне у активистов Нацкорпуса начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко.

Прямая трансляция марша 3 апреля

11:11 У Верховной Рады уже проходит митинг "евробляхеров" - организации "АвтоЕвросила". Пару десятков машин стоят под парламентом. Они встретили подходящую колонну националистов сигналами.

Они же недавно проводили синхронный митинг с МихоМайданом, который вынужден был изменить маршрут движения. Сейчас они митингуют "за нормальные дороги".

11:08 Петренко ("Азов"), Тягнибок ("Свобода") и Карась (С-14) остались под Кабмином. Остальные пошли в сторону парламента.

11:06 В Раде сегодня сессионный день - большинство депутатов на своих местах, на что и рассчитывали националисты. Парламент - следующая остановка шествия.

11:05 Подходят к Кабмину. Депутат Петренко (Нацкорпус) будет заходить в здание.

11:00 "Вместе - и до конца", "Слава нации", "Украина - превыше всего", "Революция" - стандартные лозунги. Начали было скандировать "Москалей на ножи", но прекратили.

10:58 Процессия двинулась вверх по Грушевского. Чем ближе к Раде и Кабмину - тем острее встает вопрос: а будет ли файер-шоу? Редко какие акции националистов обходились без них.

10:55 Марш пока стоит на месте - слушают митинг. Многократно кричат "Слава нации" и "Слава Украине".

10:51 Марш стоит на Грушевского - видимо, у памятника Небесной сотне. Впереди автомобиль со звуковой аппаратурой. Вообще митинг выглядит крайне организованным - стройные ряды флагов, форменная одежда, профессионально выстроенное общение с прессой.

10:40 После возложения цветов погибшим на Майдане, марш направится к своей первой точке - Кабмину. Некоторые депутаты, поддерживающие националистов, попытаются войти внутрь и передать требования.

10:37 Лидеры националистов говорят, что у стадиона "Динамо" десять тысяч активистов.

10:34 На митинге находятся координатор Правого сектора Андрей Тарасенко и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко. Они говорят гораздо меньше, чем Тягнибок. Андрея Билецкого на марше не видно.

10:32 "Україна має бути без хлопа і без пана", - продолжает свою "левацкую" речь Тягнибок.

10:28 Хотя, судя по тому, что требуют националисты - это довольно радикальный социализм. Остановка приватизации стратегических предприятий и земли. А также налоги на роскошь и прогрессивная шкала налогообложения (кто больше зарабатывает, у того выше налог).

10:27 Говорит, что Администрация президента обвиняет националистов в коммунизме - мол, только коммунисты могут бороться против олигархов.

10:25 Из-за олигархов Украина проиграла войну России, говорит Тягнибок.

10:23 Митингующих уже несколько тысяч человек. Руководители националистов начинают брифинг.

10:09 Марш пока не начался. Активисты еще собираются, а их начальство раздает интервью.

9:53 План таков: сначала будут пикетировать Кабмин, у которого дадут пресс-брифинг. Потом отправятся под парламент. И в конце пойдут к администрации президента.

9:47 У стадиона "Динамо" уже около тысячи человек. Они держат флаги Нацкорпуса, Правого сектора и Свободы. Примерно половина собравшихся одеты в униформу.