Сегодня, 3 апреля, украинские националисты проводят марш по центру Киева. Шествие начнется в 10:00 от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой. 

Организаторы - Нацкорпус, Правый сектор, ВО Свобода и несколько групп поменьше, вроде С-14 и ОУН. 

Марш позиционируют как анти-олигархический. Он называется "За украинское будущее без олигархов". Участники планируют потребовать от власти выполнить "пошаговый план уничтожения олигархической системы". 

Накануне у активистов Нацкорпуса начали накаляться отношения с властями: базу националистов в Киеве заблокировали силовики, а позже "азовцы" ворвались в Николаевскую ОГА с требованием уволить назначенного Порошенко губернатора Савченко. 

Прямая трансляция марша 3 апреля

11:11  У Верховной Рады уже проходит митинг "евробляхеров" - организации "АвтоЕвросила". Пару десятков машин стоят под парламентом. Они встретили подходящую колонну националистов сигналами.

Они же недавно проводили синхронный митинг с МихоМайданом, который вынужден был изменить маршрут движения. Сейчас они митингуют "за нормальные дороги". 

11:08  Петренко ("Азов"), Тягнибок ("Свобода") и Карась (С-14) остались под Кабмином. Остальные пошли в сторону парламента. 

11:06  В Раде сегодня сессионный день - большинство депутатов на своих местах, на что и рассчитывали националисты. Парламент - следующая остановка шествия. 

11:05  Подходят к Кабмину. Депутат Петренко (Нацкорпус) будет заходить в здание. 

11:00  "Вместе - и до конца", "Слава нации", "Украина - превыше всего", "Революция" - стандартные лозунги. Начали было скандировать "Москалей на ножи", но прекратили. 

10:58  Процессия двинулась вверх по Грушевского. Чем ближе к Раде и Кабмину - тем острее встает вопрос: а будет ли файер-шоу? Редко какие акции националистов обходились без них. 

10:55  Марш пока стоит на месте - слушают митинг. Многократно кричат "Слава нации" и "Слава Украине". 

10:51  Марш стоит на Грушевского - видимо, у памятника Небесной сотне. Впереди автомобиль со звуковой аппаратурой. Вообще митинг выглядит крайне организованным - стройные ряды флагов, форменная одежда, профессионально выстроенное общение с прессой. 

10:40  После возложения цветов погибшим на Майдане, марш направится к своей первой точке - Кабмину. Некоторые депутаты, поддерживающие националистов, попытаются войти внутрь и передать требования. 

10:37  Лидеры националистов говорят, что у стадиона "Динамо" десять тысяч активистов. 

10:34  На митинге находятся координатор Правого сектора Андрей Тарасенко и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко. Они говорят гораздо меньше, чем Тягнибок. Андрея Билецкого на марше не видно. 

10:32  "Україна має бути без хлопа і без пана", - продолжает свою "левацкую" речь Тягнибок. 

10:28  Хотя, судя по тому, что требуют националисты - это довольно радикальный социализм. Остановка приватизации стратегических предприятий и земли. А также налоги на роскошь и прогрессивная шкала налогообложения (кто больше зарабатывает, у того выше налог).  

10:27  Говорит, что Администрация президента обвиняет националистов в коммунизме - мол, только коммунисты могут бороться против олигархов. 

10:25  Из-за олигархов Украина проиграла войну России, говорит Тягнибок. 

10:23  Митингующих уже несколько тысяч человек. Руководители националистов начинают брифинг. 

10:09  Марш пока не начался. Активисты еще собираются, а их начальство раздает интервью. 

9:53  План таков: сначала будут пикетировать Кабмин, у которого дадут пресс-брифинг. Потом отправятся под парламент. И в конце пойдут к администрации президента. 

9:47  У стадиона "Динамо" уже около тысячи человек. Они держат флаги Нацкорпуса, Правого сектора и Свободы. Примерно половина собравшихся одеты в униформу. 

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