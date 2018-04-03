Российская комапния "Газпром" создала в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с Украиной.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Как свидетельствует отчетность компании, в балансе "Газпрома" по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Зачесть одну сумму (подтвержденный долг за газ - $2,018 млрд) в счет штрафа по транзитному контракту не представилось возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях - в составе выручки и дебиторской задолженности.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей.

В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей.

Ранее "Страна" сообщала, что Газпром еще раз обжаловал решение Стокгольмского арбитража в споре с Нафтогазом.