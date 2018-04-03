Посол Украины в Германии Андрей Мельник задекларировал 2,4 млн гривен доходов и 161 тыс. евро наличных средств за 2017 год.

Об этом стало известно из его обнародованной декларации о доходах за 2017 год.

Среди задекларированных доходов посла числятся компенсационные выплаты в связи с долгосрочной зарубежной командировкой в размере 2 208 765 гривен, заработная плата - 210 339 гривен.

Мельник также, кроме евро, задекларировал еще 59 тыс. долларов и 250 тыс. гривен наличных средств.

Посол является собственником квартиры в 84,2 кв. м в Киеве, автомобиля Land Rover Discovery 2007 года выпуска.

Его жена владеет квартирой 86,9 кв. м.

Ранее "Страна" писала о том, что президент ФФУ задекларировал дюжину дорогих часов и крупные суммы в трех валютах.

Также мы сообщали, что замглавы ЦИК Усенко-Черная задекларировала обручальное кольцо за 500 тыс гривен и миллионный доход.