В байопике о легендарной голливудской актрисе Мэрилин Монро сыграет ее цифровой двойник. Об этом пишет Daily Mail.

Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Крису Онгаро.

Основой для цифрового двойника, своеобразным управляющим "аватаром" 3D-модели станет 41-летняя Сьюзи Кеннеди, которая и без цифровой обработки считает себя копией Мэрилин Монро. Ранее женщина уже играла Монро в фильме "Бегущий по лезвию 2049".

Для того, чтобы создать копию Монро саму Сьюзи сфотографировали с помощью 181 камеры, зафиксировав все особенности ее тела. Еще 60 камер были использованы для того, чтобы запечатлеть выражение лица Сьюзи для совмещения его с цифровым слоем внешности Мэрилин.

Как известно, звезда картин "В джазе только девушки" и "Джентльмены предпочитают блондинок" Мэрилин Монро скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет. Официальной причиной ее смерти называют передозировку лекарственными средствами.

Ранее "Страна" писала о том, что в США продали с молотка особняк, в котором умерла Мэрилин Монро.

Также мы сообщали, что опубликованы неизвестные фото беременной Мэрилин Монро.