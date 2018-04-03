В Краматоске произошел любопытный случай. В отдел полиции обратилась взволнованная горожанка и рассказала, что ее сын сбежал из дома из-за конфликта с отчимом.

Как передает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, на розыск ребенка были направлены работники ювенальной превенции и уголовного розыска, а все патрули города получили ориентировку. К розыскной работе был привлечены также и инспектор-кинолог из Хмельницкой области Олег Мороз, который со своей "напарницей" по кличке Гера несет службу в Донецкой области в рамках ротации.

Поиски ребенка начались с места его проживания, где собака сразу взяла след. Полтора километра лабрадор вел полицейских в темноте, полагаясь только на острый нюх. Мальчик был найден примерно за полчаса.

Гера нашла сбежавшего мальчика, фото: police.dn.ua

"Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка - город-то большой. Но собака прошла хорошо по запаховым следам и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился мальчик", - рассказал Олег Мороз.

Выяснилось, что маленький беглец пришел к другу и просидел у него под кроватью, пока родные и полиция ночью искали его по всему городу.

С женщиной и ее сыном правоохранители провели беседу, объяснив ему, как опасно оставаться без присмотра взрослых на улице.

Полицейский кинолог и 4-летняя лабрадор Гера, которая специализируется на розыске людей, в Донецкой области уже второй раз. Они работают на местах преступлений со следственно-оперативными группами полиции, а также участвуют в патрулировании.

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