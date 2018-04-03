Из-за начала капитального ремонта на участках трасс Киев - Одесса и М-03 Киев - Харьков - Должанское будет ограничено дорожное движение.

Об этом сообщает пресс-группа "Укравтодора".

Так, на трассе Киев - Одесса ограничено движение на таких участках:

км 68 +900 - км 77 + 000; / С. Гребенки / (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда).

км 79 + 500 - км 84 + 100 / Белая Церковь / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду).

На трассе Киев - Харьков - Должанское:

частично ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцев ждут ужесточения ПДД.

Также мы рассказывали, что 3 апреля в Киеве ограничат движение через перекресток Дарницкого и Харьковского шоссе.