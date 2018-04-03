Через месяц, в мае, в Ахене (ФРГ) может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

Об этом "Коммерсанту" сообщили информированные источники в Киеве. Фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением одного из его участников - президента России. Впрочем, источник в МИД РФ заявил, что Москва ничего против подобного рода встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте - в Совбезе ООН.

По данным украинских источников, главным пунктом повестки дня трехстороннего саммита, станет ситуация на юго-востоке Украины и возможность размещения в Донбассе "голубых касок" ООН.

Как утверждает информированный источник, близкий к Администрации президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее "Страна" сообщала, что появились первые очертания плана установления мира на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Берлин назвал условия поддержки Украины.