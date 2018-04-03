После громкого журналистского расследования о проблемах с поставками в Украину двух военных катеров от США, в командовании ВМС ВС Украины заверили, что уже завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом заявилапресс-служба ВМС на своей странице в Facebook.

"В командовании Военно-Морских Сил ВС Украины завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от Правительства Соединенных Штатов Америки и начинается его межведомственное согласование.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между Правительством Украины и Соединенных Штатов Америки", - рассказал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Американской стороне уже сообщено о готовности Министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от Соединенных Штатов Америки относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ.

После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе, включает подготовку личного состава, будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд", - заявили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, ранее "Страна", сообщала, что морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах.