Сегодня, 3 апреля, Верховная Рада на своем пленарном заседании рассмотрит законопроекты об отмене Е-декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Рада планирует включить в повестку дня и рассмотреть законопроект №8209-1, которым предлагается отменить Е-декларирование для антикоррупционеров, а также снять с них ответственность за неподачу электронных деклараций.

Также в повестке дня стоят законопроекты президента Петра Порошенко №6674 и №6675 об отмене электронного декларирования, но при этом введении дополнительной налоговой отчетности для антикоррупционеров.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть предложения президента к ветированной им новой редакции закона "О службе в органах местного самоуправления" (№2489) и вопросы экологической политики.

В первом чтении планируется также рассмотреть законопроект №8125 о концессиях, а также №6466, которым предлагается разрешить присоединение объединенных территориальных общин сел и поселков к объединенным территориальным общинам городов областного значения без проведения первых выборов в городской совет.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада не захотела отменять Е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.