Знак солидарности. Белый дом стал голубым из-за аутистов
В США изменили подсветку администрации президента США. Белый дом засиял необычным голубым цветом. Это было сделано в честь Всемирного дня распространения информации о проблемах аутизма.
Об акции солидарности сообщается в Twitter жены президента США Дональда Трампа - Мелании.
Фото: twitter.com
К акции, направленной на распространение информации об аутизме, присоединились не только в Белом доме. К примеру, голубую подсветку также включили на 83-ем участке полиции Нью-Йорка.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригласил Путина на встречу в Белом доме.
Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Президент заявил, что через несколько часов после своей последней беседы с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. В данный момент нам к этому добавить нечего", - заявила Сандерс.
Также мы рассказывали, что Трамп отказался помиловать осужденного на 20 лет россиянина Ярошенко.