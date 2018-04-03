В США изменили подсветку администрации президента США. Белый дом засиял необычным голубым цветом. Это было сделано в честь Всемирного дня распространения информации о проблемах аутизма.

Об акции солидарности сообщается в Twitter жены президента США Дональда Трампа - Мелании.

Фото: twitter.com

К акции, направленной на распространение информации об аутизме, присоединились не только в Белом доме. К примеру, голубую подсветку также включили на 83-ем участке полиции Нью-Йорка.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригласил Путина на встречу в Белом доме.

Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Президент заявил, что через несколько часов после своей последней беседы с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. В данный момент нам к этому добавить нечего", - заявила Сандерс.

Также мы рассказывали, что Трамп отказался помиловать осужденного на 20 лет россиянина Ярошенко.