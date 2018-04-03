Сегодня, ранним утром 3 апреля в Киеве снова пылали автомобили. Около 04.00 на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, вспыхнули пять авто.

Об этом сообщает канал 112 Украина.

Причина возгорания пока неизвестна, на месте происшествия работают спасатели и полиция. Предположительно пожар начался в мусорном баке, затем огонь перебросился на стоящие рядом автомобили. Во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в полиции рассказали, что Volkswagen в Киеве 2 апреля просто подожгли. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.

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