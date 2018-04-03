Сегодня, 3 апреля, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора на своей официальной странице в Facebook.

"3 апреля 2018 года с 11.00. до 17.00 в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на пересечении Дарницкого шоссе и Харьковского шоссе. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - уточнили в пресс-службе Киевавтодора.

Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинцев ждут ужесточения ПДД, которые предусматривают ограничение скорости до 50 км/ч и передачу прав полицейскому.

Также мы рассказывали, что в Киеве ограничивали движение транспорта по Южному мосту и путепроводам у моста Северного.