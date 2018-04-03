В марте объем транзита газа из России в Европу, вырос на 21,3% по сравнению с мартом прошлого года и составил 8,1 млрд кубометров.

Об этом передает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Однако по результатам первого квартала 2018 года транзит газа из России через территорию Украины уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

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