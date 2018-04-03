Владелец самой крупной социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных более 50 милионов пользователей уйдет несколько лет.

Об этом сообщает Voх.

"Мне очень жаль, что я не могу решить все эти проблемы за три или шесть месяцев. Я думаю, что реальность такова, что решение некоторых вопросов займет гораздо больше времени", - сказал Цукерберг.

По его словам, сейчас в отделе безопасности личных данных пользователей в компании работает около 10 тысяч человек, а до конца года их количество увеличится до 20 тысяч.

Напомним, что из-за скандала с утечкой данных в последние недели компания Facebook потеряла почти 100 млрд долларов рыночной стоимости. Сам Цукерберг потерял около 5 миллиардов.

Ранее мы сообщали, что Цукерберг отказался отвечать на вопросы британского парламента по поводу утечки данных в Facebook.