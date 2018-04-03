Платежный сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.

На видео видно, что в рекламе появляются станции метро "Золотые ворота" и "Дорогожичи".

Данным проектом занималось украинское агентство Skykillers.

Платежный сервис на примере столичной подземки демонстрирует пользователям, как можно оплатить проезд в подземке с помощью программы в смартфоне.

Ранее "Страна" сообщала, что Google Maps на 1 апреля запустили интерактивную игру-головоломку.

Еще мы информировали, что Google закажет у Youtube ролики для детей, чтобы научить их отличать фейки от фактов.

В проекте участвуют такие каналы как asapSCIENCE с 7 миллионами подписчиков и Smarter Every Day с 5,5 миллионами подписчиков, их авторы выразили интерес к инициативе YouTube. К программе сервиса смогут присоединиться и другие каналы, посвящённые образованию и новостям. Первые ролики собираются выпустить в ближайшие месяцы.