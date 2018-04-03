В Киеве на проспекте Победы микроавтобус врезался в отбойник и спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Война с отбойниками продолжается: жёсткое ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Победы. Перед эстакадой путепровода Нивки, в направлении центра города, водитель микроавтобуса Mercedes Vito, не заметив разделительный знак, врезался в отбойник, пролетел несколько метров, и сзади в него "влетел" Chrystler", - говорится в сообщении.

Машины получили сильные механические повреждения. Кроме того, пострадали оба водителя, но помощь медиков была оказана на месте.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, ДТП в Киеве на Южном мосту на несколько часов парализовало движение.

Еще мы рассказывали, что в страшном ДТП в Мариуполе 2 марта погибли три человека.