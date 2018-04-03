Вечернее ДТП парализовало движение по Южному мосту в Киеве. Фото
Вечером в Киеве, 2 апреля, произошло ДТП с участием ГАЗели и многотонной фуры, из-за чего на Южном мосту образовалась километровая пробка.
Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
"Предварительно, столкнулись ГАЗель и фура. От удара ГАЗель получила существенные механические повреждения и ее развернуло", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет, однако на мосту после аварии образовалась километровая пробка.
Также неизвестно, кто спровоцировал ДТП на мосту.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Ранее сообщалось, что недавно в страшном ДТП в Мариуполе погибли три человека.
Еще мы рассказывали, как в Киевской области водитель Tesla спровоцировал ДТП на Бориспольском шоссе и скрылся.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!