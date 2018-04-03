Из-за того, что "Укрзализныце" пришлось отложить запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля, компания нарастила убытки.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в министерствах и ведомствах, сообщается на сайте перевозчика.

Компания напоминает, что согласно консолидированного финплана на 2018 год была предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

"Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, ведь уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов "Интерсити+" и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года", - говорится в сообщении.

Так, уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") – с октября 2014 года.

По подсчетам "Укрзализныци", в 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении к уровню безубыточности тарифы на перевозки необходимо было бы поднять в 2 раза.

"Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2018 году по прогнозам ожидается – более 11 млрд грн", - утверждается в сообщении.

Напомним, проводники "Укрзализныци" с 1 апреля не будут делать влажную уборку поездов.

Еще мы рассказывали, что на Пасху "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.