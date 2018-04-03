Twitter представила функцию Timestamps, которая позволяет поделиться ключевым моментом прямой трансляции. Об этом пишет 3DNews.

Отныне зрителям больше не нужно проматывать до той части видео, которую вы хотите обсудить.

Раньше в Twitter можно было опубликовать только полную запись трансляции. Если вы хотели подчеркнуть какой-то конкретный отрезок видео, то вам приходилось писать, до какого момента зрителям нужно промотать ролик. Особенно мучительно это тогда, когда человек публикует длинную запись.

Фото: 3dnews.ru

Функция Timestamps значительно упрощает процесс. Теперь, когда вы решите поделиться трансляцией или её записью, то сможете промотать до того отрезка, который хотите показать своим подписчикам. Затем останется добавить текстовый комментарий и опубликовать твит.

Зрители, включив ролик, начнут его просмотр с того момента, который вы указали при публикации. Если трансляция всё ещё идёт, то пользователь сможет нажать на иконку Live и просмотреть нужный отрезок.

Ранее сообщалось, что в Twitter запретили рекламу криптовалют.

Кроме того, в Twitter объявили войну спам-ботам.