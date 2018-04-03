В Twitter появилась возможность публиковать отдельные моменты видеотрансляций
Twitter представила функцию Timestamps, которая позволяет поделиться ключевым моментом прямой трансляции. Об этом пишет 3DNews.
Отныне зрителям больше не нужно проматывать до той части видео, которую вы хотите обсудить.
Раньше в Twitter можно было опубликовать только полную запись трансляции. Если вы хотели подчеркнуть какой-то конкретный отрезок видео, то вам приходилось писать, до какого момента зрителям нужно промотать ролик. Особенно мучительно это тогда, когда человек публикует длинную запись.
Фото: 3dnews.ru
Функция Timestamps значительно упрощает процесс. Теперь, когда вы решите поделиться трансляцией или её записью, то сможете промотать до того отрезка, который хотите показать своим подписчикам. Затем останется добавить текстовый комментарий и опубликовать твит.
Зрители, включив ролик, начнут его просмотр с того момента, который вы указали при публикации. Если трансляция всё ещё идёт, то пользователь сможет нажать на иконку Live и просмотреть нужный отрезок.
Ранее сообщалось, что в Twitter запретили рекламу криптовалют.
Кроме того, в Twitter объявили войну спам-ботам.