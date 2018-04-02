Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове короткое замыкание в батутном зале.

Следственный комитет распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии, передает ТАСС.

"Предположительно, может быть короткое замыкание", - сообщил один из подчиненных Бастрыкину.

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал "в нарушение всех правил".

Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками".

Один из подчиненных сообщил главе СК, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения.

"По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", - сообщили в СК.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Кемеровской области Тулеев после страшного пожара подал в отставку.

Еще отметим, что сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения.