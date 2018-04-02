Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) меняет правила импорта радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИУ).

Соответствующий Порядок ввоза из-за рубежа и реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств утвержден решением НКРСИ от 13 февраля 2018 года № 78. Решение вступает в силу через 120 дней со дня его официального опубликования.

Документом значительно упрощается импорт в Украину персональных вычислительных машин и других электробытовых товаров, содержащих в своем составе РЭС (в том числе оборудование и принадлежности, необходимые для тестирования и разработки) для проведения в Украине специальных исследований (медицинских, научных тестов, разработки программного обеспечения и т.п.).

Такую продукцию можно будет ввозить без декларации о соответствии требованиям Технического регламента радиооборудования и/или внесения соответствующей информации о РЭС в Общий реестр РЭС.

Также не требуется декларация о соответствии требованиям Техрегламента при ввозе аматорских спутниковых радиостанций с целью применения в экспериментальных исследованиях, радиолокационных, навигационных систем и авиационной радиоэлектроники с целью производства, ремонта, восстановительных работ гражданского воздушного судна или создания обменного фонда запчастей и другого оборудования согласно утвержденному Перечню.

Установлено, что любой товар (продукция), который по своим характеристикам предназначен для излучения и/или приема радиоволн или в состав (комплект поставки) которого входят предназначенные для этого устройства, рассматривается как РЭС (ИУ).

Наличие РЭС в продукции обозначается: Bluetooth, WiFi (або 802.11хх, де хх - буквы латинского алфавита, или их комбинация), GSM, 3G (або CDMA, UMTS, WCDMA и др), 4G (LTE, LTE-U и др.), RFID (NFC), Wireless, Radio Frequency (RF, RF Transmitter), Transciever.

РЭС (ИУ), предназначенные для применения общими пользователями радиочастотного ресурса, ввозятся субъектами хозяйствования при условии:

наличия в Общем реестре РЭС;

отсутствия в перечне типов (видов) РЭС и ИУ, запрещенных к применению и ввозу на территорию Украины, Реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, запрещенных к применению и ввоза на территорию Украины (Специальный реестр РЭС);

наличия декларации о соответствии требованиям Технического регламента радиооборудования.

Отсутствие решения НКРСИ о внесении РЭС и ИУ в Общий реестр РЭС не может быть основанием для отказа в таможенном оформлении.

Граждане для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, могут ввозить РЭС (ИУ) в соответствии с разделом XII ТК при условии, если такие товары отсутствуют в перечне типов (видов) РЭС и ИП, запрещенных к применению и ввоза на территорию Украины, Специального реестра РЭС.

Документом также урегулированы правила реализации в Украине РЭС и ИУ, формы ведения Специального реестра РЭС), а также критерии, по которым принимаются решения.

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