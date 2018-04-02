Правительство продлило до 1 мая срок подачи документов для получения 1500 гривень на корову в год. Ранее предельный срок подачи документов был до 1 апреля.

Соответствующие изменения были внесены в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства.

Теперь для получения дотации за коров аграрии, которые являются юридическими лицами, подают до 1 мая (по состоянию на 1 января) и до 1 октября (по состоянию на 1 июля) в Минагрополитики следующие документы:

заявку (в электронном и бумажном виде);

справку об открытии текущего счета, выданную банком;

копию отчета о состоянии животноводства (форма 24-сг) по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года;

справку, действующую на дату подачи заявки, об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Комиссия Минагрополитики до 15 мая и до 15 октября текущего года на основании представленных документов определяет объем дотации за содержание коров за каждым аграрием и принимает решение о включении их в реестр.

Соответствующие суммы будут направлены аграриям не позднее 5 июня и 5 ноября текущего года. Дотация на корову в год уплачивается двумя частями по 750 гривен.

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