В столице Армении - Ереване в ресторане "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. Пострадали девять человек, в том числе иностранцы.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на полицию Армении.

По неподтвержденным пока данным, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.

"Взорвался баллон давления розлива пива. О действиях предумышленного характера речи не идет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о взрыве поступило в 19:44 по Киеву. Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.

Как сообщала "Страна", в Харькове возле ресторана из автомата расстреляли мужчину. По предварительной информации, стрелок находился в автомобиле.

Отметим, что на набережной Оболони сносят итальянский ресторан.