В начале апреля акции компании Tesla упали еще на 5%. Это произошло после объявления о намерении изготовить меньшее количество электрокаров, чем ранее.

Об этом сообщает Reuters.

"В Tesla объявили, что планируют изготавливать по 2,5 тыс электромобилей еженедельно, что не оправдало ожиданий инвесторов и вызвало у них беспокойство, что компания не выполнит обязательства", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме этого, инвесторы обеспокоены нехваткой оборотных средств компании для покрытия задолженности по облигациям.

Международное кредитное агентство Moody's уже понизило кредитный рейтинг компании, однако отметило, что Tesla все еще может собрать необходимые 2 миллиарда долларов, которых не хватает.

С начала 2018 года компания Илона Маска потеряла около 15% стоимости.

Ранее стало известно, что Tesla добровольно отзывает 123 тысячи автомобилей из-за проблемы с гидроусилителем.

В феврале 2018 года компания отчиталась о рекордных убытках, которые составили $675 млн.

Как сообщала "Страна", киевский пасечник решил продать свою Tesla. "Продается значительно дешевле аналогов. Зарегистрирована в Киевской области. Имеет дополнительно запасное колесо и комплект зимних шин", - пишет Ульянич.

Напомним, что водитель и автомобиль Tesla Model X превратились в огненный шар на огромной скорости.