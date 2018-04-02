Пропавший 29 марта в зоне АТО на Донбассе украинский военный найден мертвым, сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский в комментарии интернет-изданию "Украинская правда".

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – сообщил Сушинский в понедельник.

Он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Как сообщалось, 29 марта пресс-центр штаба АТО сообищла об исчезновении украинского военнослужащего в воинском подразделении сил Антитеррористической операции.

Ранее в штабе АТО подтвердили расстрел военного. Говорят о неосторожном обращении с оружием.

23 марта один украинский военный погиб после обстрела в зоне АТО за минувшие сутки.