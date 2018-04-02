В связи с проведением капитального ремонта на участках автомобильных дорог на участках трасс Киев-Одесса и М-03 Киев-Харьков - Довжанский будет ограничено дорожное движение.

Об этом информирует служба автомобильных дорог в Киевской области:

М-05 Киев-Одесса

км 68 +900 - км 77 + 000; / С. Гребенки / (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда).

км 79 + 500 - км 84 + 100 / Белая Церковь / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду).

М-03 Киев-Харьков - Довжанский

Частично ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе.

Как сообщала "Страна". на Троещине Toyota упала с автокольца в кювет, водитель в больнице.

Отметим, что в Ахтырке разрушили объездную дорогу, чтобы воду с улиц отвести на поля.