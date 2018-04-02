Март 2018 в Киеве стал самым холодным с начала ХХІ века. Средняя температура в столице Украины составила -1,9 С.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает Еспресо.

Март 2018-го был на 2,6 градуса холоднее климатической нормы. Он стал первым месяцем, холоднее климатической нормы с ноября 2016 года. До того все месяцы были теплее климатической нормы.

Средняя температура нынешнего марта в Киеве составила минус 1,9 градуса. Холодное было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до минус 14,7 градусов, а теплее - 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3 градуса.

Как сообщала "Страна" синоптик показала на карте, где в Украине ждать дожди, а где - потепление.

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