Выговор за непристойное поведение - появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения - решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК).

Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов шоу, им пришлось раздеться во время игры в бутылочку на раздевание. Именно обнажение на камеру, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что участвуя в конкурсах, он целовался с участницами.

Олег Билоус на фото слева. Фото: скриншот tet.ua

По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушировать" "интимные части тела", считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".

В своих пояснениях победитель шоу утверждал, что участвовал в телесъемках в свободное от работы время и нигде не афишировал принадлежность к прокурорскому корпусу. В свое оправдание он указал, что передача транслировалась по общенациональному каналу в вечернее время и не была ни запрещена Нацсоветом по вопросам телевидения и радио, ни отнесена к эротическим. К тому же "интимных частей" его тела в эфире видно не было. Жалоб от населения по поводу передачи не поступало. Поэтому на репутацию как его, так и прокуратуры в целом повлиять она не могла. В то же время Олег Билоус пообещал больше так не делать.

КДКП сочла, что хоть съемки в "ЛавЛавСаr" и не повлияли на выполнение служебных обязанностей Олегом Билоусом, однако он допустил однократное грубое нарушение правил прокурорской этики. Ему был объявлен выговор. Это решение направлено в прокуратуру Киева для наложения взыскания. В пресс-службе столичной прокуратуры отказали комментировать информацию ввиду загруженности работой.

Отметим, что свое участие в программе Олег Билоус объяснил желанием помочь младшей сестре Дианы оплатить обучение. Что и сделал, подписав договор об отказе от приза в пользу девушки.

Видео: Youtube.com/Телеканал ТЕТ

Программа была показана в 2017 году.

Как сообщала "Страна", Виталий Грушковский, руководитель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров - органа прокурорского самоуправления, который принимает решения о дисциплинарной ответственности сотрудников ГПУ за совершенные проступки и нарушение профессиональной этики, сам оказался в эпицентре аналогичного скандала, его поймали пьяным за рулем.

Напомним, Давида Сакварелидзе уволили из Генпрокуратуры за нарушение этики.

Мы писали, что Луценко и Сытник написали на Холодницкого жалобу в КДК прокуроров.