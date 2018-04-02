В Киеве на улице Полярной полицейские задержали пьяного водителя. Он ехал без включённых фар ночью в темное время суток. Нарушитель был задержан нарядом патрульной полиции, с небольшой погоней.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

После задержания его речь была бессвязна.

Закончилось всё тем, что в один из моментов водитель не рассчитал свои алко-силы и попал телефоном в лицо свидетелю, начался ещё один конфликт и правоохранители решили надеть наручники на буйного водителя. Кстати, позже, ему вызвали скорую медицинскую помощь, так как у мужчины поднялось давление.

Сотрудник полиции, который якобы "бывший ГАИшник" никогда до прихода в патрульную полицию ни в каких правоохранительных органах не работал.

Также сообщается, что пьяный затеял драку со свидетелем.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

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