В городе Збараж Тернопольской области установлено 16 случаев инфекционного заболевания, сообщает Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 10:00 02.04.2018 года зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из них 14 среди детей", – сказано в сообщении на сайте лабораторного центра в понедельник.

У трех больных уже уточнен диагноз "сальмонеллез".

"С целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, способствовавших возникновению вспышки, продолжается осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

В ходе эпидемиологического расследования выяснен фактор передачи инфекции - сырые куриные яйца, из которых выделен идентичный возбудитель, что и у больных.

Как сообщала "Страна", в детском питании компании Lactalis обнаружили сальмонеллез. С рынка отзывают 12 миллионов пачек сухого молока.

Мы писали, что жителей Измаила заразил сальмонеллезом больной продавец шаурмы.

Ранее в 2016 году в Украине уже проверяли поставщиков яиц на сальмонеллез.