В США, на 101 шоссе в Маунтин-Вью (Калифорния) водитель Tesla Model X на огромной скорости врезался в дорожное ограждение.

Об этом сообщает NBC.

Свидетели автокатастрофы сообщили об огненном шаре на месте происшествия. По предварительным данным неизвестно, был ли автопилот как-то причастен к аварии.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR