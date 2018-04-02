В США, на 101 шоссе в Маунтин-Вью (Калифорния) водитель Tesla Model X на огромной скорости врезался в дорожное ограждение.

Об этом сообщает NBC.

Свидетели автокатастрофы сообщили об огненном шаре на месте происшествия. По предварительным данным неизвестно, был ли автопилот как-то причастен к аварии.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 24 марта 2018 г.

Пожар, спровоцированный столкновением, полностью уничтожил переднюю часть автомобиля. Водитель, находившийся в этот момент за рулём, скончался от многочисленных ожогов в больнице. В полиции Маунтин-Вью считают, что батарея Tesla сыграла свою роль в катастрофе. Компания уже отправила своего сотрудника расследовать случившееся.

Фото: abc7news.com

Как сообщала "Страна", на Троещине Toyota упала с автокольца в кювет, водитель в больнице. "По неизвестным причинам водитель Toyota не справился с управлением, снес ограждение и вылетел с дороги в кювет. Авто остановилось в МАФе. Водителя госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отметим, что в полиции раскрыли детали ДТП с российским дипломатом в Киеве.