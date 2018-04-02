В Киеве на ул. Зодчих задержали квартирных воров с похищенным имуществом - трое злоумышленников только вынесли из квартиры гаджеты, одежду и ценные вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Их задержали с поличным работники уголовного розыска в ходе отработки Святошинского района Киева. Все задержанные оказались ранее судимыми за различные преступления.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Виталий Отрудько рассказал:

"Оперативники заподозрили мужчин и решили немного за ними понаблюдать. Полицейские были в гражданском, поэтому не привлекли к себе внимания. Когда подозрительные граждане разделились (один остался на улице, а двое направились в подъезд), оперативники стали еще внимательнее. Через полчаса они вышли из пакетами".

Полицейские быстро проверили подъезд: замок на входной двери квартиры на восьмом этаже был взломан. За несколько минут трех злоумышленников задержали.

Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции изъяла у мужчин ноутбук, планшет, фотоаппарат, аксессуары к технике, мобильные телефоны, одежда, ювелирные украшения и набор отмычек. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что злоумышленники ранее судимы за кражи, разбойные нападения и умышленное убийство. Об их криминальный опыт свидетельствуют не только информация из баз данных правоохранительных органов, но и специфические татуировки. Мужчин задержали, им грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Напомним, что в Броварах карманник вытащил кошелек у пожилого мужчины и попал на видео камер наблюдения.