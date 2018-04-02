Синоптик Наталья Диденко рассказал о прогнозе погоды на ближайшую неделю, назвав его синоптической роскошью.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Только завтра в восточных областях атмосферный фронт организует дожди. И все! Везде в Украине до конца недели, включая Воскресенье, будет сухо, солнечно и тепло. Температура будет подниматься в дневные часы до +15 ...+22 градусов. Отопление можно спокойно выключать уже со среды. 3 апреля ночью еще будет холодно, от 3 мороза до 3 тепла. На востоке и юге 2-5 тепла. Завтра днем ​​потеплеет до + 8 + 12, на Западе до +12 ...+16 на Востоке будет свеженькое, + 3... + 8 градусов. В Киеве вторник будет без осадков, с солнышком. Ближайшей ночью + 1 - + 2 градуса, в окрестностях 0 .. -2 градуса. Завтра днем ​​потеплеет до +10... +12 градусов. В дальнейшем еще и еще теплеть и можно будет греться, впитывать витамин Д, наконец изменить противные пуховики на пальто, повесить на нос темные очки, сделать инспекцию всей пыли в доме, вычесать кота, сделать покупки к Пасхе, не забыть на неделе собрать луковой шелухи, снисходительно реагировать на разбалансированных людей, прикрутить шум внешний и внутренний, пусть лучше весенние птички шумят - ожидаются в столице солнечные + 14 ... + 18 градусов", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики сообщили, какая погода будет в Украине на Вербное воскресенье.

Ранее мы писали, когда в Украину придет тепло и что будет на выходных.

Мы опубликовали карту, как в Украину постепенно приходит тепло и солнечная погода.