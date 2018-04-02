В Киеве заболеваемость аутизмом за последние 8 лет выросла в 4,5 раза. Сегодня в столице более тысячи человек с расстройством спектра аутизма. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья в Киеве Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской администрации.

"Аутизм влияет на каждого человека по-разному. Поэтому и симптомы имеет разные. Коварство аутизма в том, что заметить его при обычном краткосрочном осмотре даже очень опытному врачу первичного звена не всегда легко. Эти проявления не столь категоричны и не так бросаются в глаза как, например, повышенная температура, кашель или сыпь. Поэтому огромная надежда в деле первичной диагностики аутизма именно на родителей и семью", - рассказала Валентина Гинзбург.

Основными проявлениями аутизма у детей до 18-месячного возраста является отсутствие реакции на окружающих, интереса к играм на взаимодействие, высокая чувствительность к звукам, шуму, текстуре предметов,  а также боязнь новых впечатлений, всего незнакомого.

Аутизм - один из самых распространенных видов расстройств психического развития у детей. Характеризуется нарушениями в сферах социального развития ребенка. 

Как сообщала "Страна", американский полицейский трижды стрелял в безоружных афроамериканца и аутиста.

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