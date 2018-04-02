В полиции начали расследование обстоятельств избиения мужчины в центре Киева на улице Верхней. Со слов свидетелей, на месте были слышны выстрелы.

Однако предварительно установлено, что огнестрельных ранений никто не получил, а у одного мужчины - ушибы тела. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхний слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", рядом с которым нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля.

Пострадавшего иностранца, 1988 г.р., с побоями с места происшествия забрала "скорая": он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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