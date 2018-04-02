Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с сегодняшнего дня в Украине начинается окончательное потепление, а Пасха обещает быть прекрасной - ясной и теплой.

О таком прогнозе метеоролог написала в Facebook.

"Предпасхальная неделя начинается. На Западе - снег и +1 +4 градуса, на востоке и юге - дожди и +8 +12. В большинстве областей +4 +7 и облачно. Сегодня дожди подвинутся в восточном направлении, снег исчезнет. С завтрашнего дня начнется теплая солнечная погода по всей Украине. Пасха обещает быть прекрасно - ясным и теплым", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", завтра Украину зальет дождями и прогреет до +17.

Мы писали, что новая неделя в Украине начнется с ливней и мокрого снега. Температура опустится до +4 градусов.

Ранее стало известно, что паводок в Одесской области подтопил треть Вилково.