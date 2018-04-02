В Киеве, на улице Академика Курчатова правоохранители изъяли у двух мужчин более 100 уже подписанных пакетиков с подозрительным содержимым. По предварительным данным изъятое - наркотики.

Среди них присутствовали "марки, фен, микс, соль, шишки", передает КиевОперативный.

"Нет, сами они (мужчины - Прим.Ред.) не употребляют, они просто закладчики. Именно они раскладывают наркотики, фотографируют место, отправляют "главному", а тот уже - клиентам, которые готовы перерыть все клумбы. Во время этого и были задержаны.

Говорят, что "главного" никогда не видели, якобы всё общение происходит через мессенджеры.

"Изымала всё это огромное количество веществ приехала следственно-оперативная группа", - сообщили журналисты.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", житель Киева выращивал кокаиновые кусты в оранжерее на крыше гаража. У злоумышленника были соучастники, место пребывания которых сейчас пытаются установить.

Отметим, что служебная собака стала звездой Интернета благодаря фото после задержания наркоторговца

 

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