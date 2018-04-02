Изменен порядок предоставления земельных участков для проведения разведывательных работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и другие разрешительные процедуры нефтегазодобывающей отрасли.

Соответствующий Закон от 1 марта 2018 года № 2314-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в нефтегазовой отрасли" вступил в силу 1 апреля.

В частности, предоставлена возможность юридическим лицам после окончания опытно-промышленной разработки месторождений и ввода месторождений в промышленную разработку использовать земельные участки на основании договора с собственником земли или по согласованию с землепользователем на период оформления документов, удостоверяющих право землепользования.

При бурении и обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции нефтяных и газовых скважин, а также проведении работ, связанных с ликвидацией и предотвращением аварийных ситуаций на нефтяных и газовых скважинах снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить без спецразрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на основании рабочего проекта по землеустройству.

Также предоставлена возможность использования механизма сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, что позволит использовать земельные участки без изменения их целевого назначения.

Отменена обязательность получения горного отвода, что является устаревшей советской практикой и его функции почти полностью дублируются с функциями специальных разрешений на добычу полезных ископаемых.

Установлено, что продление срока действия специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами, его переоформление, внесение в него изменений, в частности в случае увеличения запасов полезных ископаемых, не является предоставлением специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами и осуществляется бесплатно.

Как сообщала "Страна", ранее Рада упростила добычу газа в Украине.

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