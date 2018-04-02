Нацбанк теперь будет регулировать валютный курс не только с помощью валютного аукциона, но и еще трех инструментов. Речь идет об интервенции по единому курсу, запросе относительно наилучшего курса, а также адресной интервенции.

Соответствующие нововведения в подходе к проведению валютных интервенций утверждены постановлением от 29 марта 2018 № 32 и решением от 29 марта 2018 НБУ № 182-рш. Оба документа вступили в силу 2 апреля, пишет "Лига".

Так, интервенция по единому курсу осуществляется путем сбора заявок по единому определенному обменному курсу и дальнейшего их пропорционального удовлетворения в пределах объема валютной интервенции или размещения предложения по покупке/продаже иностранной валюты в торгово-информационной системе по единому определенному обменному курсу и заключения соглашений с субъектами рынка.

Интервенция по наилучшему курсу осуществляется либо путем запроса по цене на покупку/продажу иностранной валюты у субъектов рынка через торгово-информационные системы, либо путем выбора лучшей цены из имеющихся в торгово-информационных системах котировок и заключения соглашений с субъектом рынка, который предложил эту цену.

Условия валютных аукционов определяются отдельным нормативно-правовым актом НБУ. Адресная интервенция осуществляется на основании отдельного решения Правления НБУ и обусловлена национальными интересами Украины.

Субъект рынка, заявка которого выбрана НБУ, обязан заключить соглашение с НБУ о продаже (покупки) иностранной валюты. Такая заявка не может быть отозвана. За нарушение этого требования субъект рынка лишается права участвовать в валютных интервенциях в течение следующих 30 календарных дней.

Отмечается, что с целью минимизировать влияние центробанка на направление курсового тренда при проведении интервенций для накопления резервов, НБУ будет отдавать приоритет тем формам интервенций, по которым НБУ не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. Такими формами интервенции является валютный аукцион и интервенция по наилучшему курсу.

Кроме того, НБУ теперь устанавливает время подачи уполномоченными банками заявок в уведомлении о проведении валютной интервенции, которое направляется уполномоченным банкам средствами электронной почты.

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