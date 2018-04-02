У экипажа задержанного в Азовском море крымского рыболовецкого судна "Норд" отобрали российские паспорта.

Об этом заявила пресс-секретарь судовладельца - керченского "Рыбколхоза имени 1 Мая" Анна Шевелева, передает РИА Новости.

"После того, как судно доставили в Бердянск, паспорта российские, к сожалению, у экипажа были отобраны. Поэтому украинские пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа, как граждан Украины", - сказала она.

Шевелева также отметила, что настроение у экипажа уже далеко не такое бодрое.

Как сообщала "Страна", капитану задержанного в Бердянске крымского сейнера "Норд" предъявили "пидозру". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. К экипажу задержанного крымского судна "Норд" пустили адвоката.