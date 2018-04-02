В Киеве на улице Салютной около перекрестка с улицей Академика Туполева, произошло ЧП.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Семья на Skoda ехала домой. Внезапно на их авто, из-за сильного ветра, от дерева отломалась огромная ветка и упала прямо на машину: пробила лобовое стекло, помяла крышу и погнула крыло. На момент аварии в автомобиле также находился маленький ребёнок. К счастью, травм никто не получил", - говорится в сообщении.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

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