Нацбанк повысит лимит до 300 тыс гривен для обязательного финмониторинга, но уточняет, что поверки банковских операций украинцев не привязаны к сумме.

Об этом заявила руководитель проектов и программ департамента финансового мониторинга Нацбанка Ирина Пряженцева, пишет UBR.ua.

"Финмониторинг не зависит от суммы", — подчеркнула она.

Любая операция человека или предприятия при малейших подозрениях банка может быть проверена и заблокирована. Даже если ее объем меньше оговоренной в законодательстве граничной суммы 150 тыс. грн., начиная с которой финучреждения обязаны тщательно проверять любые проводки.

"150 тыс. грн. — это лишь одно из требований, при котором банку необходимо поднять всевозможную операцию. Существуют и другие лимиты. Например, по операциям на 15 тыс. грн. также собирается информация для идентификации клиента. Финмониторинг не зависит от суммы. Операция банком может быть проверена, к примеру, если она проводится большим количеством людей. В этом случае банк может задавать дополнительные вопросы", — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

В тоже время он сообщил, что Нацбанк будет лоббировать повышение планки для финмониторинга с нынешних 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн. — готовится соответствующий законопроект.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ ужесточил требования к сотрудникам финмониторинга банков.

Также Минфин хочет поднять до 300 тысяч гривен порог операций, которые подпадают под финмониторинг.