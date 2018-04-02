В Винницкой области трое полицейских задержаны по подозрению в сутенерстве. По данным следствия, они способствовали деятельности массажного интим-салона.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

"Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины установили причастность отдельных работников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Винницкой области к созданию преступной схемы вовлечения лиц в проституцию. Интимные услуги заставляли предоставлять клиентам заведений, действовавших под вывеской массажных салонов", - указано в опубликованном сообщении.

В преступлении подозреваются заместитель начальника одного из отделов управления полиции и 2 его подчиненных.

Установлено, что они способствовали деятельности массажного салона, в котором клиентам предоставляли интимные услуги.

Сеанс эротического массажа стоил 600 гривен, а час секса с девушкой - 800 - 2,5 тысячи гривен.

В течение суток каждая из девушек обслуживала от 4 до 8 мужчин, которых подыскивал администратор заведения.

По собранным материалам внутренней безопасности полиции прокуратурой Винницкой области было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса.

Правоохранители провели 15 санкционированных обысков по адресам деятельности вышеупомянутых салонов в Виннице и Хмельницком, а также по месту жительства фигурантов преступления и в служебных помещениях.

Во время мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли черновую документацию, денежные средства, в частности, в иностранной валюте, полученные от криминального бизнеса, банковские карты, документы, оружие и боеприпасы, компьютерную технику, несколько десятков мобильных телефонов и сим-карты к ним.

За совершенное правонарушение подозреваемым 37-летнему подполковнику полиции и его подчиненным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Продолжается следствие.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Національна поліція України

Как сообщала "Страна", в Днепре клиент изнасиловал и ограбил массажистку после сеанса. Правоохранители разыскали и задержали насильника – им оказался 37-летний житель Криничанского района. Мужчина уже был судим за разбойное нападение в массажном салоне.

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