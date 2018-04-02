Народные депутаты предлагают определить организационно-правовые основы формирования городских агломераций территориальными общинами сел, поселков и городов, в том числе объединенными территориальными общинами.

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предлагает Верховной Раде принять в первом чтении за основу законопроект № 6743 "О городских агломерациях".

Так, предлагается определить понятие «городской агломерации» как одной из форм многоцелевого сотрудничества территориальной общины города - центра агломерации и территориальных общин сел, поселков, городов, расположенных в зоне влияния этого центра.

Проект предлагает формировать городскую агломерацию при условии:

минимального количества субъектов формирования - не менее трех общин, кроме города-центра агломерации;

численности населения города-центра агломерации - не менее 100 тыс. человек.

Также законопроект закрепляет процедуру формирования и порядок присоединения к городским агломерациям. Процедура формирования предусматривает порядок инициирования, обсуждения и заключения территориальными общинами договора об участии в городской агломерации.

Документ определяет статус Совета агломерации как юридического лица и высшего органа управления городской агломерации. Совет агломерации формируется на паритетных началах с не менее двух представителей общин (председатель и уполномоченные депутаты соответствующих местных советов).

Исполнительный орган городской агломерации создается в структуре исполнительных органов города - центра агломерации.

Среди полномочий Советов агломераций предлагается установить согласование передачи земельных участков государственной собственности в пользование, распоряжение, собственность.

Законопроект закрепляет формы и виды государственного стимулирования формирования городских агломераций (информационное, методическое и финансовое).

Кроме того, проект закрепляет такие гарантии деятельности:

обязательность договора об участии в городских агломерациях для всех участников и имущественного (финансового) взноса;

обязательность выполнения решений Совета агломерации всеми расположенными на ее территории органами и субъектами;

невмешательство органов исполнительной власти в законную деятельность городских агломераций и возможность в судебном порядке признать акты таких органов незаконными;

равноправный бюджетный статус всех территориальных общин участников городских агломераций.

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