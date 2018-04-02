В начале недели, 2 апреля торговля на межбанке завершилась 7-копеечным удешевлением доллара — до 26,16-26,20 грн./$. На вторник финансисты прогнозируют торги в этом же диапазоне.

Об этом пишет UBR.ua.

Месяц начался спокойно, благодаря четырехдневным пасхальным выходным в Европе. Валютные продавцы доминировали, и доллара хватило всем желающим. Даже Нацбанку, который смог пополнить свои золотовалютные резервы — приблизительно на $25 млн. Он несколько раз появлялся на рынке.

"Торги понедельника открылись котировками на уровне 26,25 грн./$, и они уверенно пошли вниз. На уровне 26,17-26,19 грн./$ рынок потоптался в связи с выходом на рынок Нацбанка с покупкой по 26,19 грн./$. Однако, после того, как НБУ перестал покупать доллар, котировки плавно спустились к уровню 26,15 грн./$, где регулятору вновь пришлось выходить на рынок для балансировки спроса и предложения, с покупкой доллара по 26,16 грн./$", — рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

$25 млн. — приблизительная оценка покупок центробанка. Из того, что банкиры смогли насчитать, как говориться, на ощупь.

Дело в том, что Нацбанк проводил выкуп доллара через новую платформу, только через нее (не работал параллельно по старой схеме, как обещал) — Matching. На прошлой неделе финансисты ее сторонились, а на этой были просто вынуждены подключиться. Поскольку иначе чиновники сделок не проводили. По разным оценкам, к Matching сегодня присоединилось около трех десятков банков.

Главная особенность новой платформы — анонимность. Нацбанковцы хотят выглядеть на рынке также, как и все остальные банки, делающие анонимные предложения по покупке/продаже валюты, чтобы не было злоупотреблений и объективнее устанавливался курс.

Пока анонимные потуги НБУ выглядят очень смешно, поскольку его предложения и сделки легко узнаваемые на малоликвидном рынке, также, как и операции нескольких крупных банков, делающих почти все валютную торговлю. Они узнают движения друг друга вслепую, и практически беспроигрышно определяют сделки того или иного банка. Ситуация может меняться лишь после увеличения числа пользователей Matching, а главное — после того, как крупные экспортеры и импортеры начнут активнее торговать на межбанке через разные банки. Пока они сконцентрированы в одних и тех же структурах.

В понедельник из числа продавцов доллара выделяли Укрэксимбанк, Ситибанк, ING Bank, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк, а из покупателей (кроме Нацбанка) — ProCredit Bank, Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.

Общий объем торговля сократился с пятничных $394,24 млн. до $321,34 млн.

Очень активно снижали цену доллара кассиры в банковских отделениях.

"Наличный рынок продолжает опережать межбанк по ревальвационным настроениям: утренний уровень котировок составил 26,10-26,17 грн./$, к середине дня они снизились до 26,03-26,09 грн./$", — рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Самый дешевый бакс людям сегодня предлагали небанковские обменники — они ставили на продаже курс 26,10 грн./$. Минимальный ценник в банках — это 26,12 грн./$, и его ставил только Банк инвестиций и сбережений. А самый дорогой доллар людям отдавал государственный Укргазбанк, у которого можно было скупиться по 26,90 грн./$.

Средние расценки на продаваемую валюту находились в рамках 26,25-26,40 грн./$, в нем работало большинство банков: Приватбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Идея Банк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Аркада", ПУМБ, Укрсоцбанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,85-26,10 грн./$.

На черном рынке доллар дешевел лишь в первой половине дня — с 26,10-26,18 грн./$ до 26,06-26,13 грн./$. Однако к вечеру менялы вспомнили о непростых прогнозах на 3 апреля, и на всякий случай приподняли свои ценники — до 26,04-26,17 грн./$.

Завтра начинаются валютные покупки нерезидентов под репатриацию дивидендов. Так что спрос на валюту точно вырастет, ведь с апреля компании могут выводить на родину уже не $5 млн., а $7 млн. в месяц.

Главный вопрос на текущий момент — смогут ли иностранцам обеспечить достойное валютное предложение. И на этот счет нет единой версии. Ведь из-за неработающей сегодня Европы, не все украинские компании получили выручку, и завтра будут ограничены в продажах. Обязательные 50% выручки будут распродаваться не так энергично, как обычно.

Однако нельзя забывать и свободной части выручки, которую экспортеры припасают под наиболее выгодные валютные продажи. И казначеи сейчас находятся на распутье: с одной стороны, они признают, что у их клиентов есть валютный запас под реализацию. Но с другой — предприятия хотят распродавать накопленные доллары по максимальным ценникам. То есть заинтересованы сначала придержать валюту, и выбрасывать ее на рынок только, когда курс взлетит до небес.

В такой ситуации финансисты с неохотой делают прогнозы.

"Скорее всего, 3 апреля межбанк будет стартовать в рамках 26,20-26,25 грн./$, и только после выхода всех игроков станет понятно, в какую сторону пойдет курс", — сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По мнению Олега Куринного, безналичная торговля пройдет в рамках 26,10-26,20 грн./$.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник в обменниках подешевели доллар и евро.

Также курс НБУ на 2 апреля. Доллар дорожает, евро дешевеет.