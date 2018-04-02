В понедельник, 2 апреля курс гривны на межбанковском валютном рынке, также как и в обменниках, укрепился до 26,175 грн/$1 с 26,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,16-26,19 грн/$1. Национальный банк Украины (НБУ) 2 апреля валютный аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,161 грн/$1 с 26,307 грн/$1. Торговый оборот составил $321,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $394,24 млн.

Как сообщала "Страна", по курсу НБУ на 2 апреля доллар дорожал, а евро дешевел. Курс российского рубля также немного снизился - до 0,459 грн.

Напомним, что Нацбанк повысит лимит до 300 тыс гривен для обязательного финмониторинга.