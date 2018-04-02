В Украине начался весенний армейский призыв. В армию, по подсчетам Кабмина, должны пойти 15 190 человек. Призыв пройдет с 1 апреля по 31 мая этого года.

"Страна" отвечает на главные вопросы о службе в армии.

Кого призывают

Призыву на военную службу подлежат мужчины, которым исполнилось 20 лет, но не старше 27 лет. Все, кто попадает в эту категорию и не имеет оснований для освобождения от призыва или отсрочки, должны отслужить в армии.

Это главное отличие, поскольку раньше в армию шли с 18 лет. При этом парни от 18 до 20 лет тоже могут получить повестки, но они могут не волноваться – в армию их не заберут, если только они сами не захотят.

Они просто должны явиться в военкомат на медицинское обследование.

Срок военной службы

Забирать в армию могут на разный срок – в зависимости от войск, в которые попадет призывник.

Так, для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях, предусмотрен срок службы до 18 месяцев.

Призывники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр, служат меньше - до 12 месяцев.

Деньги на призывников

Согласно постановлению Кабмина, на каждого из призывников выделено по 3 617,13 гривен.

Из них 93,13 грн уйдут подготовку и проведение призыва на срочную военную службу, а оставшиеся 3 524 гривны будут выплачены самим призывникам.

Что делать после получения повестки

Призывники, получившие повестку, должны явиться в военкомат в указанное время. Там их отправят на медосмотр, и если не будут выявлены причины для отсрочки или для освобождения от службы, призывников распределят по военным частям в пункте сбора.

При этом с 2016 года факт неполучения повестки не является основанием для того, чтобы не прийти в военкомат – с того времени, как начинается весенний призыв и об этом объявляют СМИ, если человек попадает в категорию призывников, он должен в течение 10 дней явиться в военкомат.

Есть лишь несколько причин, по которым можно не прийти в военный комиссариат, они все перечислены в законе о военной службе. Среди них стихийное бедствие, болезнь, подтвержденная больничным листом, смерть своего близкого родственника или близкого родственника жены.

Призывники и АТО

Призванные в 2018 году в армию не будут отправляться в зону АТО. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. Также это утверждено в Военной доктрине Украины. В частности, там говорится, что солдаты срочной службы попадают под действие принципа неучастия в боевых операциях.

Отправиться в зону АТО призывник может только по собственному желанию и после прохождения специального обучения. Также призывники могут попасть на Донбасс, если в стране начнется новая волна мобилизации.

Наказание для уклонистов

Закон предусматривает различные виды наказания за нарушения.

Так, за неявку в военкомат на призывника налагается штраф от 85 до 119 гривен. Повторное нарушение - 170-255 гривен. При этом оштрафованы могут быть и работодатели уклониста, поскольку при приеме на работу кадры обязаны проверить наличие военного билета. Этот штраф составит от 1 до 3 необлагаемых минимальных доходов граждан, при повторном нарушении – от 3 до 7.

Кроме того, за уклонение от призыва может быть и уголовная ответственность. В частности, можно "заработать" ограничение свободы до трех лет при уклонении от срочной службы, а при уклонении от мобилизации – от двух до пяти лет.

Кто может получить отсрочку от службы

По закону, отсрочку от службы можно получить на год, после истечения которого призывник должен прийти в военкомат для прохождения службы или предоставления причин для продления отсрочки.

Отсрочку могут дать человеку, который является единственным кормильцем семьи или опекуном людей, которые не могут работать. Также ее получит призывник, содержащий двух и больше детей до 6 лет, или воспитывающий ребенка-инвалида, или содержащий супругу-инвалида.

Основанием для отсрочки может быть учеба в вузе, причем не только украинском, а и других стран; медицинский диагноз, который дает право на отсрочку. Кроме того, ее получают некоторые категории педагогических и медицинских работников, служащих церкви, резервистов и полицейских.

Кто может получить освобождение от службы

В законе перечисляются причины, по которым человек не обязан служить в армии. Самая очевидная – это достижение 27 лет, потому что после этого возраста на срочную службу не призывают.

Также призывник может быть признан негодным к службе из-за определенных заболеваний. Список этих болезней довольно обширный. В частности, к воинской службе в мирное время признаются непригодными люди с определенными патологиями зрения, органов дыхания, зубов, челюстей, пищеварительной системы.

Полностью освобождаются от армии люди с умственной отсталостью, шизофренией, страдающие глухотой, слепотой и другими необратимыми заболеваниями.

Кроме того, не призывают людей, чьи ближайшие родственники (родители, сестра, брат) умерли или стали инвалидами во время службы в армии или сборов военнообязанных.

Не подлежат призыву мужчины, которые после окончания вуза получили военные звания офицерского состава, а также те, кто уже отслужил в армии другой страны.

Основанием для освобождения также может быть выполнение обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов. Также в армию не призывают осужденных за преступления.

Недобор по призыву

В прошлом году осенью в Генштабе отрапортовали, что задачу по призыву выполнили полностью, служить пошли 12 460 мужчин. В то же время наблюдалось "около 70% не явки призывников в военные комиссариаты", сообщили в ВСУ, из которых почти треть находились в розыске. Списки срочников-уклонистов даже вывешивали в Facebook, а в некоторых ночных клубах проводились облавы.

А вот весной случился недобор в Нацгвардию, поэтому пришлось проводить внеочередной призыв в августе - тогда призвали в армию 1000 человек.