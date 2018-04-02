Вода на улицах города Ахтырка Сумской области постепенно начала спадать. Об этом сообщает ТСН.

Чтобы уменьшить последствия резкого паводка, городская власть решила пожертвовать объездной дорогой: ее перерыли, чтобы дать выход воде на поля. Уже после обеда уровень воды понизился где-то на полметра.

"Нам пришлось провести земляные работы, разрушить дорогу объездную вокруг города, чтобы спустить воду. Потом будем решать дальше. Как сойдет вода – потом уже будем проводить откачку из подвалов, домов", - сообщил городской глава Ахтырки Юрий Алексеев.

До сих пор частично затопленными остаются 11 городских улиц. Из зоны подтопления вывезли 63 человека. Часть перевезли к родственникам, кого-то – расселили в гостиницы, там людям организовали горячее питание.

К такому масштабному подтоплению привело таяние снега на полях. В соседнем селе на пруду сорвало шлюзы, и вся вода потекла в местное водохранилище, которое и наполнилось до критического уровня. Тысячи тонн воды хлынули на улицы Ахтырки и начали подтапливать дома.

На месте подтопления работают бригады ГосЧС, скорая. Чтобы не допустить мародерства в брошенных домах, правоохранители патрулируют улицы на плавсредствах. Жители заброшенных домов возвращаются, чтобы вывезти свои вещи.

"На улице все говорят, если прорвет бетонную дамбу, последствия будут очень тяжелые. Сейчас она через шлюз идет, там полметра вода через бетон. Вся надежда, что выдержат бетонные стены дамбы. Если не выдержат - городу все", - говорит местный житель Юрий Топчинов.

Завтра в Ахтырке состоится сессия городского совета, где должны выделить средства на ликвидацию последствий наводнения и денежную помощь людям, чьи дома подтопило больше всего.

Как сообщала "Страна", трассу Киев-Харьков под Пирятином залило водой, машины тонут. Местами колеса машин полностью уходят под воду. Водителей предупреждают о неблагоприятных условиях на дороге.

Также масштабное наводнение наблюдается под Одессой. Появилось видео наполовину затопленного Вилково.