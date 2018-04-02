Биометрический контроль на границе Украины с начала 2018 года прошли 136 тысяч иностранцев, в том числе 96 тысяч граждан России, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"На сегодня (по состоянию на 23 марта 2018 года) биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. – россияне", - сообщил Цигикал в интервью "112 Украина".

По его словам, Украину из России едут в основном по коммерческим делам и к родственникам.

"В российской прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ. Но к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных. Прежде всего, это идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, что в свою очередь уменьшает риски и повышает нашу пограничную безопасность", – отметил глава Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, он проинформировал, что с начала войны на Донбассе 70 сотрудников Госпогранслужбы погибли, 429 получили ранения и 5 украинских пограничников считаются пропавшими без вести.

Ранее Аваков заявил, что биометрический контроль на границе один из высших в мире.

Мы писали, что с начала 2018 года пограничники запретили въезд в Украину более чем шести сотням россиян.

Также "Страна" рассказывала, как работает биометрический контроль для россиян на примере поезда "Москва-Одесса".